” الجودة وقياس الأداء ” .. دورة تدريبية عن بُعد بجمعية العمل التطوعي بتبوك غداً

المناطق- تبوك

تنظم الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك غداً دورة تدريبية عن بعد بعنوان ” الجودة وقياس الأداء ” يقدمها المدرب لافي البلوي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وستتناول الدورة التي تقدم عبر البث المباشر في حساب الجمعية على الإنستجرام التعريف بالجودة وأهدافها ومبادئها ومراحل تطورها وكذلك الجودة في الإسلام والأخطاء في تطبيق الجودة والفرق بين إدارة الجودة والإدارة التقليدية بالإضافة إلى مراحل تطبيق الجودة.

وأوضحت الجمعية أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج ” فعاليات رمضان ” والذي تنفذه الجمعية من خلال تقديم مجموعة من الدورات التثقيفية والتطويرية عن بعد وفي مختلف المجالات مستهدفة الفئات المجتمعية كافة وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية و حرص الجمعية على تفعيل دورها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي من خلال محاضرين معتمدين داعيةً الجميع إلى الحرص على متابعة ما يقدم من خلال هذه الدورات والاستفادة مما يطرح من خلاله من مواد وَفْق أساليب علمية صحيحة.