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من أمام سجن إيراني.. أم أحوازية تطالب “بحسرة” برؤية أبنائها المختفين

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من أمام سجن إيراني.. أم أحوازية تطالب “بحسرة” برؤية أبنائها المختفين

من أمام سجن إيراني.. أم أحوازية تطالب “بحسرة” برؤية أبنائها المختفين
http://almnatiq.net/?p=862261
المناطق - الرياض

بعد مرور حوالي شهر على حرق سجن شيبان المركزي في الأحواز العاصمة على يد إدارة السجن الإيرانية، وأم الأسيرين البطلين الشقيقين (مختار وجابر آل بوشوكة) تحاول التأكد عما إذا كان فلذة أكبادها بخير أم أنهما تعرضا لمكروه في المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإيراني.
ونظمت والدة وأخوات الأسيرين الشقيقين مختار آل بوشوكة (30عاما) وجابر آل بوشوكة (35عاما) وقفة احتجاجية أمام سجن شيبان المركزي، مطالبات إدارة السجن بالكشف عن مصير هؤلاء المناضلين المعتقلين منذ عام 2011 والمنقطعة أخبارهم منذ شهر مارس الماضي.
و قالت مصادر مقربة من عائلة آل بوشوكة ان الأسرى منعوا من الزيارة كما لم تتلق العائلة أي اتصال من أبنائها ولم تصلها أي أخبار عنهم، الأمر الذي أثار مخاوف والدتهما بشدة والتي تريد أن تعرف إذا كانا أحياء أم أنهما أصيبا بمكروه في مجزرة سجن شيبان المركزي التي ارتكبها العدو الإيراني والتي تمثلت بحرق السجن على من فيه من الأسرى عقب اندلاع احتجاجات داخل السجن.
ولم يثني تهديد ووعيد إدارة السجن والدة وشقيقات الأسيرين أمام السجن وتوعدت إحدى شقيقاتهم بتصوير اعتداءاتهم ومعاملتهم الوحشية لوالدتها وارسالها لوسائل الاعلام العربية والدولية.

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