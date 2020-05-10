احدث الأخبار

كوميديا أم “تهريج”!؟
يكتبون
 شاهد.. الخميسي: لا خصوصية إلا بالانعزال عن التقنية تماما.. وهذه الحالات يمكن فيها اختراق واتساب
أبرز المواد
 شاهد.. ضبط مستودع في مكة المكرمة يخزن 280 طن أرز لرفع سعره
أبرز المواد
 مسجد صدرأيد التراثي بالنماص.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة
أبرز المواد
 أعمال الحرمين الشريفين .. مستمرة بكل دقة
أبرز المواد
 وزارة الموارد البشرية تطلق تنظيم العمل المرن للمواطنين
أبرز المواد
 مبادرة “عودة ” تنهي إجراءات سفر رحلة مغادرة إلى باريس
أبرز المواد
 من أمام سجن إيراني.. أم أحوازية تطالب “بحسرة” برؤية أبنائها المختفين
أبرز المواد
 إطلاق مبادرة لتحفيز التحول الرقمي في المصانع
أبرز المواد
 وزارة الاتصالات تنفي إيقاف شركات الخدمات البريدية توصيل طلبات العملاء
أبرز المواد
 إبطال مفعول لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية إلى جازان
منطقة جازان
 ” الجودة وقياس الأداء ” .. دورة تدريبية عن بُعد بجمعية العمل التطوعي بتبوك غداً
منطقة تبوك
كوميديا أم “تهريج”!؟

كوميديا أم “تهريج”!؟

يكتبون
شاهد.. الخميسي: لا خصوصية إلا بالانعزال عن التقنية تماما.. وهذه الحالات يمكن فيها اختراق واتساب

شاهد.. الخميسي: لا خصوصية إلا بالانعزال عن التقنية تماما.. وهذه الحالات يمكن فيها اختراق واتساب

أبرز المواد
شاهد.. ضبط مستودع في مكة المكرمة يخزن 280 طن أرز لرفع سعره

شاهد.. ضبط مستودع في مكة المكرمة يخزن 280 طن أرز لرفع سعره

أبرز المواد
مسجد صدرأيد التراثي بالنماص.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجد صدرأيد التراثي بالنماص.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

أبرز المواد

أعمال الحرمين الشريفين .. مستمرة بكل دقة

أعمال الحرمين الشريفين .. مستمرة بكل دقة
http://almnatiq.net/?p=862266
المناطق - الرياض

تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة وبالتحديد قسم الأعمال الإلكترونية (قسم الصوت) اهتماماً بالغا لكل ما يهم ويختص بنظام الصوتيات بالمسجد الحرام، حيث يقوم القسم بتجهيز الأجهزة الصوتية واختبار النظام الصوتي قبل الصلاة ب (20) دقيقة للتأكد من جودته، وتشغيل الصلوات من غرفة التحكم الرئيسية ببدروم توسعة الملك فهد على المازج الصوتي رقم (3) و (4) .
كما يقوم قسم الصوت بتشغيل الاحتياطي من غرفة التحكم بالمكبرية على المازج الصوتي رقم (1) و (2)، ومتابعة صلاة الجنازة والاتصال المباشر مع المؤذنين بالمكبرية لإبلاغهم عن الجنائز التي تصل للمسجد الحرام وعددهم، وكذلك يتم أثناء الصلاة متابعة النظام الصوتي بشكل عام في جميع أنحاء المسجد الحرام من سماعات داخلية أو مكبرات صوت خارجية وذلك للتأكد من سلامة جميع مخارج الصوت المؤدية لغرفة التحكم من تنظيف و تهيئة كهربائية وإلكترونية.
ويقوم القسم بتركيب ساعات الشروق و الغروب في موقع الإمام و التأكد منها بشكل يومي و ضبطها عند الحاجة، إضافة إلى ضبط مستوى الصوت في موقع الإمام و عمل جميع الاختبارات اللازمة لذلك.
وتأتي كل هذه الخِدْمات بدعم وتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في التسهيل والتيسير على قاصدي المسجد الحرام، وتهيئة أجواءٍ ايمانيةٍ وروحانية ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

روابط ذات صلة

شاهد.. الخميسي: لا خصوصية إلا بالانعزال عن التقنية تماما.. وهذه الحالات يمكن فيها اختراق واتساب

شاهد.. الخميسي: لا خصوصية إلا بالانعزال عن التقنية تماما.. وهذه الحالات يمكن فيها اختراق واتساب
شاهد.. ضبط مستودع في مكة المكرمة يخزن 280 طن أرز لرفع سعره

شاهد.. ضبط مستودع في مكة المكرمة يخزن 280 طن أرز لرفع سعره
مسجد صدرأيد التراثي بالنماص.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

مسجد صدرأيد التراثي بالنماص.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*