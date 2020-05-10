مسجد صدرأيد التراثي بالنماص.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة

المناطق - واس

يعد مسجد صدرأيد التراثي من أقدم المساجد في منطقة عسير بجنوب المملكة، حيث أنشئ عام 170هـ في وسط بلدة صدرأيد القديمة شمال محافظة النماص ، ويعد من أقدم المباني التراثية بالنماص ، ويقع ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

ويعود تاريخ إنشاء مسجد صدرأيد التراثي 170هـ في عهد الخليفة هارون الرشيد ، ويحتوي المسجد على نقش في أعلى المحراب مؤرخ في شهر ربيع الآخر عام 170هـ، كتبه محمد بن عبدالرحمن، وينسب المسجد إلى قرية صدرأيد والتي يعود اسمها إلى ” صدر وادي أيد ” حيث تقع القرية وسط جبل وادي أيد، وتعد القرية من أقدم القرى الأثرية في جنوب المملكة، ويقدر تاريخ بنائها بما يزيد عن 3000 عام ، وقد كان المسجد الوحيد بالمنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة ، وكان يأتيه الأهالي من القرى المجاورة للصلاة فيه.

ويقع مسجد صدرأيد وسط قرية صدرأيد التراثية ، وتبعد القرية عن محافظة النماص 3 كم ، ويبعد المسجد نحو 250م عن الطريق الرابط بين مدينة أبها ومنطقة الباحة ، ويتميز ببنائه على طراز السراة وتبلغ مساحته نحو (138م2) ويتسع لنحو (46) مصليًا .

وقد كان بناؤه من الحجر والطين وسقفه من جذوع شجر العرعر، ويتكون المسجد من بيت للصلاة ، وفناء خارجي ، وميضأة من الحجر ، وبئر مياه، وبعد التطوير الحالي ضم بيت الصلاة ودورات مياه وأماكن الوضوء ، وبئر مياه.