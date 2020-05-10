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ميلان الإيطالي يعلن عدم وجود إصابات بكورونا في الفريق الأول

ميلان الإيطالي يعلن عدم وجود إصابات بكورونا في الفريق الأول

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ميلان الإيطالي يعلن عدم وجود إصابات بكورونا في الفريق الأول

ميلان الإيطالي يعلن عدم وجود إصابات بكورونا في الفريق الأول
http://almnatiq.net/?p=862269
المناطق - الرياض

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم أنه لم يثبت أن أحدًا من لاعبيه أو الجهاز الفني كان مصاباً بفيروس كورونا ، وذلك بعد يوم من قول رئيس النادي: إن بعض اللاعبين يتعافون من وباء “كوفيد-19”.
وقال بطل أوروبا سبع مرات في بيان له “بناء على الاختبارات الطبية التي أجريت حتى الآن على كل من لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، لم تكن هناك أي حالات إيجابية من كوفيد-19”.
وأوضح النادي أن الفريق سيواصل برامجه التدريبية الفردية التي بدأها مع أندية الدرجة الأولى الأخرى هذا الأسبوع على أمل استكمال موسم 2019-2020 هذا الصيف.
وتابع البيان “سيتم الانتهاء من الفحوص الطبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني الذين يأتون للتدريب خلال الأيام المقبلة”.
وكان رئيس ميلان باولو سكاروني أبلغ يوم الجمعة وسائل إعلام محلية أن بعض لاعبي النادي يتعافون من الإصابة بفيروس “كوفيد-19” الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص في إيطاليا.
وجاءت تعليقات سكاروني بعد تأكيد فيورنتينا وسمبدوريا وتورينو اختبارات إيجابية لثمانية لاعبين.

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