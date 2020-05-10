شاهد.. صاعقة رعدية تقتل مجموعة من الإبل غرب عفيف

المناطق - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق نفوق قطيع من الإبل في غرب عفيف بعد تعرضها لصاعقة رعدية حول حظيرتها وقت نزول المطر.

وحسب المغردون فإن الابل تعود للمواطن ‏محمد صهدان حيث قتلت الصاعقة التي صربت شمال العسيبي غرب شمال عفيف مساء أمس السبت خمسة من أبل المواطن.

وشهدت مناطق متفرقة من محافظات عفيف ومهد الذهب ومركز ظلم، لهطول أمطار متفاوتة مساء اليوم، وتراوحت حدتها بين المتوسطة للخفيفة وسالت على إثرها بعض الشعاب، كما تأثرت محافظة عفيف ومحيطها برياح مصحوبة بموجة من الغبار.