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شؤون الحرمين والمياه الوطنية يتوسعان في توزيع ماء زمزم ليشمل جميع مناطق المملكة

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شؤون الحرمين والمياه الوطنية يتوسعان في توزيع ماء زمزم ليشمل جميع مناطق المملكة

شؤون الحرمين والمياه الوطنية يتوسعان في توزيع ماء زمزم ليشمل جميع مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=862317
المناطق - الرياض

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم المباركة في المملكة، وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.
وأكدت الرئاسة أن هذا يأتي بناء على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه- الله- وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على توفير الحلول اللازمة لتأمين مياه زمزم المباركة وفق سعة العبوات الموحدة ذات (5 لتر) لطالبيها خلال شهر رمضان المبارك في ظل ظروف جائحة كورونا الراهنة.
وبينت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين زيادة عدد شركات التجزئة المخولة بتوزيع عبوات مياه زمزم المباركة سعة (5 لتر) في فروعهم بمناطق المملكة المختلفة، والبدء في ذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري بشكل تدريجي، بعد توافق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم معهم، وإنهاء توقيع العقود وفق الاشتراطات اللازمة مع كلِ من شركة العثيم، وشركة لولو ماركت، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع الإرشادات الوقائية خلال عمليات التوزيع من قبل الجهات المتعاقد معها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، أن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على زيادة عدد شركات التجزئة، وإنهاء الالتزامات التعاقدية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل كل العقبات، وتسخير الإمكانيات لتقديم الخدمات للمستفيدين، مبينًا أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن منصة إلكترونية إضافية لطلب مياه زمزم عن بُعد، إذ يجري حاليًا تجهيز المنصة وفق الاشتراطات التعاقدية لاستقبال الطلبات بصورة مبسطة.
وأضاف أن هذه الحلول المؤقتة جاءت بالشراكة والتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والدعم من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ، والشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للتسهيل على الراغبين في الحصول على المياه المباركة.
الجدير بالذكر أن مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم أعلن في وقت سابق إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر، وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة فيروس ‎كورونا المستجد(COVID-19).

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