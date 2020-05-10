1568 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة جراء كورونا

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سجّلت الولايات المتّحدة الليلة 1568 وفاةً جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً، هناك 1309164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.