جامعة الجوف تُطلق 15 برنامجاً تدريبياً عن بُعد مجاناً خلال رمضان

المناطق - الجوف

أعلنت جامعة الجوف ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن فتح باب التسجيل في 15 برنامجاً تدريبياً مجانياً عن بُعد التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بالتعاون مع كليات الجامعة.

وتشمل البرامج التدريبية برنامج الحوكمة وإدارة المخاطر، وبرنامج أهمية تعلم اللغة الإنجليزية، وبرنامج دور اقتصاد المعرفة في الحد من البطالة، وبرنامج الأخطاء الشائعة في اللغة الإنجليزية، وبرنامج مكافحة غسل الأموال، وبرنامج سبل الحفاظ على مستويات اللياقة البدنية في ظل الحجر المنزلي المرتبط بجائحة كورونا، وبرنامج تنمية المهارات الإدارية الحديثة.

كما تشمل البرامج التدريبية، برنامج المحافظة على أمن البيانات الشخصية، وبرنامج تنمية التفكير الإبداعي، وبرنامج الإنترنت في حياتنا اليومية، وبرنامج إدارة الوقت والاجتماعات، وبرنامج الاتصال الفعال – أسلوب حياة، وبرنامج استخدام التفكير الإبداعي في إدارة الأزمات، وبرنامج استلهام التجربة النبوية في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وبرنامج مفهوم إعجاز القرآن الكريم وصور من مظاهر إعجازه.