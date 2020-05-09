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إغلاق أحد الأسواق في حوطة بني تميم بسبب إصابة عامل بكورونا

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شرطة القصيم‬⁩: القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة

شرطة القصيم‬⁩: القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة

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عدسة الكريمي توثق جهود ابطال الميدان

عدسة الكريمي توثق جهود ابطال الميدان

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مدني جازان: إبطال مفعول لغم جرفته السيول من الأراضي اليمنية

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عدسة الكريمي توثق جهود ابطال الميدان

عدسة الكريمي توثق جهود ابطال الميدان
http://almnatiq.net/?p=862351
عادل الزهراني - الطائف

التقطت عدسة المبدع عبدالله الكريمي جهود رجال الامن وابطال الصحة في الميدان وقد اطلق على هذه الالتقاطات من النافذة ويعتبر عبدالله كريمي من المبدعين في إظهار جهود جميع الجهات المشاركة التي تعمل في التصدي والوقاية من فيروس كورونا.
المناطق بدورها تشكر جميع العاملين في الميدان من جميع الجهات الحكومية .

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