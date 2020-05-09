عدسة الكريمي توثق جهود ابطال الميدان

عادل الزهراني - الطائف

التقطت عدسة المبدع عبدالله الكريمي جهود رجال الامن وابطال الصحة في الميدان وقد اطلق على هذه الالتقاطات من النافذة ويعتبر عبدالله كريمي من المبدعين في إظهار جهود جميع الجهات المشاركة التي تعمل في التصدي والوقاية من فيروس كورونا.

المناطق بدورها تشكر جميع العاملين في الميدان من جميع الجهات الحكومية .