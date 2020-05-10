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أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة و أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية

أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة و أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية
http://almnatiq.net/?p=862364
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولا ً لأمطار رعدية على مناطق(جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ، القصيم ، والشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط لموج.

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