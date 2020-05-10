تقرير حقوقي يمني يوثق مقتل ما لا يقل عن ثلاثين مدنياً بنيران ميليشيا الحوثي بتعز خلال شهر

المناطق - واس

أفاد تقرير حقوقي يمني، بمقتل 22 مدنياً منهم 7 نساء وطفلان في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأحياء السكنية في مدينة تعز، خلال شهر أبريل الماضي.

ذكر ذلك تقرير صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في اليمن، مشيراً فيه أيضًا إلى مقتل ثمانية مدنيين، خمسة منهم قتلوا برصاص مباشر من قبل ميليشيا الحوثي، وثلاثة من أسلحة قنص بينهم امرأة وطفل.

كما وثق التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مقتل عامل في نزع الألغام جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي التي أعدمت أيضاً خلال الفترة، مدنيين اثنين، ووفاة طفل جراء التعذيب من قبل الميليشيا.

ورصد تقرير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، مقتل أربعة مدنيين في إحراق منزلهم في منطقة هجدة بغرب تعز.