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” الأرصاد ” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

” الأرصاد ” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

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” الأرصاد ” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

” الأرصاد ” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=862370
المناطق - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ9مساءً – بمشيئة الله -.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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