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ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة

ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة

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ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة

ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة
http://almnatiq.net/?p=862374
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاحد ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في البلاد إلى 2109 حالات وفاة فيما زاد عدد الاصابات به إلى 62939 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء بعد تسجيل 128 حالة وفاة بسبب الفيروس و3277 إصابة جديدة به خلال ال24 ساعة الماضية مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد حالات الشفاء منه بلغ 19358 حالة حتى الآن.
ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أكثر الولايات الهندية تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 779 شخصا في حين أصيب بالفيروس بها 20228 آخرون تليها ولاية (غوجارات) مع 472 حالة وفاة إلى جانب 7796 إصابة وسط انتشار الجائحة في 33 ولاية هندية.
وعملت السلطات على تخفيف بعض القيود في المحافظات غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس في وقت يستمر تنفيذ بعض التدابير الاحترازية على المستوى الوطني.

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