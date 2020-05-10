احدث الأخبار

إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط
أبرز المواد
 البيرو: تسجيل 100 وفاة جديدة و3168 حالة إصابة إضافية بكورونا
أبرز المواد
 كورونا يطل مجددا في ووهان الصينية بعد 35 يوما على الخلاص منه
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 تقرير حقوقي يمني يوثق مقتل ما لا يقل عن ثلاثين مدنياً بنيران ميليشيا الحوثي بتعز خلال شهر
أبرز المواد
 أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة و أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية
أبرز المواد
 1568 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة جراء كورونا
أبرز المواد
 ميلان الإيطالي يعلن عدم وجود إصابات بكورونا في الفريق الأول
أبرز المواد
 إغلاق أحد الأسواق في حوطة بني تميم بسبب إصابة عامل بكورونا
منطقة الرياض
 شرطة القصيم‬⁩: القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة
منطقة القصيم
 عدسة الكريمي توثق جهود ابطال الميدان
منطقة مكة المكرمة
إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط

إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط

أبرز المواد
البيرو: تسجيل 100 وفاة جديدة و3168 حالة إصابة إضافية بكورونا

البيرو: تسجيل 100 وفاة جديدة و3168 حالة إصابة إضافية بكورونا

أبرز المواد
كورونا يطل مجددا في ووهان الصينية بعد 35 يوما على الخلاص منه

كورونا يطل مجددا في ووهان الصينية بعد 35 يوما على الخلاص منه

أبرز المواد
ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة

ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة

أبرز المواد

كورونا يطل مجددا في ووهان الصينية بعد 35 يوما على الخلاص منه

كورونا يطل مجددا في ووهان الصينية بعد 35 يوما على الخلاص منه
http://almnatiq.net/?p=862377
المناطق - وكالات

عاد فيروس كورونا للظهور مجددا في مدينة ووهان الصينية التي اعتبرت منشأ تفشي المرض، بعد أسابيع من إعلان السلطات الصحية عدم تسجيلها أي إصابات جديدة فيها بمرض كوفيد-19.

وذكرت لجنة الصحة المحلية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم أمس السبت.

وقالت اللجنة أن المريض أصيب بالعدوى محليا في عاصمة المقاطعة ووهان.

وحتى يوم أمس السبت، سجلت هوبي بالإجمال 68129 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما فيها 50334 حالة في ووهان. فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المقاطعة 4512 شخصا، من ضمنهم 3869 في ووهان.

وتم تتبع ما مجموعه 283074 مخالطا لمرضى كوفيد-19 في المقاطعة حتى يوم السبت، ولا يزال 1001 شخص منهم تحت الملاحظة الطبية.

وخفضت مقاطعة هوبي إجراءات العزل والتقييد الطارئة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني في 2 مايو الجاري.

وهذه أول مرة يعاود فيها كورونا الظهور في المدينة التي اعتبرت مهد وجوده، بعدما كانت السلطات الصحية الصينية قد أكدت يوم أمس السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي.

روابط ذات صلة

إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط

إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط
البيرو: تسجيل 100 وفاة جديدة و3168 حالة إصابة إضافية بكورونا

البيرو: تسجيل 100 وفاة جديدة و3168 حالة إصابة إضافية بكورونا
ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة

ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في الهند إلى 2109 حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*