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إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط

إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط

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إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط

إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط
http://almnatiq.net/?p=862383

أعربت إيران، الأحد، عن استعدادها لإجراء تبادل للسجناء بلا شروط مسبقة بينها وبين الولايات المتحدة. ونقل موقع خبر أون لاين الإلكتروني عن علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله إن إيران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

وأضاف “نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين، وعلى أتم الاستعداد لبحث تلك المسألة، لكن واشنطن لم ترد بعد على دعوتنا”.

كما قال “نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين الموجودين في السجون.. ونحمل أميركا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وكان مسؤول إيراني رفيع لفت في وقت سابق إلى وجود مفاوضات سرية تجريها طهران مع أميركا من أجل إفراج متبادل عن السجناء،. وقال المسؤول الإيراني ومتحدث باسم عائلة مايكل وايت (مواطن أميركي محتجز في طهران)، إن إيران والولايات المتحدة تتفاوضان على اتفاق من شأنه الإفراج عن أحد قدامى المحاربين في البحرية الأميركية الذي تحتجزه السلطات الإيرانية، مقابل طبيب أميركي إيراني اعتقلته أميركا، وفقاً لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times الأميركية.

وأوضح المسؤول الإيرانى أبو فاز مهر آبادي، نائب مدير قسم رعاية المصالح الإيرانية بالسفارة الباكستانية في واشنطن، أن المفاوضات تهدف إلى تبادل وايت (48 عاما) المحتجز منذ عامين تقريبا بطبيب لم يحدد هويته.

الأميركي مايكل وايت (48 عاما) المحتجز فى إيران منذ عامين

لكنه أشار إلى أن “المحادثات لم تصل إلى نتيجة بعد”. في حين أوضح المتحدث باسم عائلة وايت جوناثان فرانكس أنه أبلغ أيضا بأن المفاوضات جارية بين الجانبين رغم عدم توفر تفاصيل أخرى. وقال فرانكس: “إذا كان لدى الإيرانيين اتفاق على الطاولة، فإننا نود أن تأخذه الإدارة وتحضر مايكل إلى المنزل”.

يذكر أن إيران تحتجز ما لا يقل عن 4 أميركيين، من بينهم 3 على الأقل من أصل إيراني، في حين تحتجز الولايات المتحدة بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين 24 مواطناً إيرانياً.

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