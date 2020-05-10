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مسؤول مصري: انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر بنحو 65% في 9 أشهر

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مسؤول مصري: انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر بنحو 65% في 9 أشهر

مسؤول مصري: انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر بنحو 65% في 9 أشهر
http://almnatiq.net/?p=862386
المناطق - وكالات

ذكر مسؤول بوزارة البترول المصرية اليوم الأحد، أن دعم المواد البترولية انخفض بنحو 65% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2019-2020.

وأوضح المسؤول لوكالة “رويترز” أن قيمة الدعم انخفضت إلى نحو 21 مليار جنيه، ما يعادل 1,3 مليار دولار.

وكانت تكلفة دعم الوقود 60,1 مليار جنيه قبل عام، ورجحت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52,9 مليار جنيه، انخفاضا من 89 مليار جنيه في السنة السابقة.

وخفضت مصر في أبريل أسعار البنزين 25 قرشا فقط لشتى فئات الأوكتان، رغم الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية.

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