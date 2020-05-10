كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا يدخل في “حجر صحي معدّل”

المناطق - وكالات

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية، أمس (السبت)، إنه سيدخل في «حجر صحي معدل» بعد اختلاطه بأحد العاملين في البيت الأبيض الذي ثبت إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وأظهرت فحوصات فاوتشي نتائج سلبية لـ«كوفيد – 19» يوم الجمعة، ولم يختلط إلا اختلاطاً «منخفض المخاطر» مع الموظف، مما يعني أنه لم يكن على مقربة من الشخص في الوقت الذي عُرف فيها أنه مصاب بالفيروس، وفقاً لشبكة «سي إن إن». ويعد فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وأحد الوجوه البارزة في فريق عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعني بمكافحة فيروس «كورونا»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن باب توخي الحيطة والحذر، سيعمل فاوتشي من المنزل لمدة 14 يوماً وسيرتدي كمامة باستمرار خلال تلك الفترة. وأضاف التقرير أنه قد يذهب إلى مكتبه إذا كان سيعمل وحيداً هناك. ولم يتم الكشف عن هوية موظف البيت الأبيض الذي اتصل به فاوتشي.