احدث الأخبار

إعادة تأهيل مستشفى أحد بالمدينة المنورة بتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال
منطقة المدينة المنورة
 القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين
أبرز المواد
 بومبيو: ترامب جنب العالم مخاطر إيران.. بهذه الخطوة
أبرز المواد
 تحذير من “كمامة القماش”.. ممنوعة على 4 فئات
أبرز المواد
 دراسة: دواء لحرقة المعدة يظهر نتائج “مضادة” لفيروس كورونا
أبرز المواد
 وضع فريق ألماني في الحجر بعد إصابة لاعبين بكورونا
أبرز المواد
 كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا يدخل في “حجر صحي معدّل”
أبرز المواد
 أوباما يصف طريقة إدارة ترمب لأزمة «كورونا» بـ«كارثة فوضوية بالكامل»
أبرز المواد
 مسؤول مصري: انخفاض تكلفة دعم الوقود في مصر بنحو 65% في 9 أشهر
أبرز المواد
 إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أميركا بلا شروط
أبرز المواد
 البيرو: تسجيل 100 وفاة جديدة و3168 حالة إصابة إضافية بكورونا
أبرز المواد
 كورونا يطل مجددا في ووهان الصينية بعد 35 يوما على الخلاص منه
أبرز المواد
إعادة تأهيل مستشفى أحد بالمدينة المنورة بتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال

إعادة تأهيل مستشفى أحد بالمدينة المنورة بتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال

منطقة المدينة المنورة
القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

أبرز المواد
بومبيو: ترامب جنب العالم مخاطر إيران.. بهذه الخطوة

بومبيو: ترامب جنب العالم مخاطر إيران.. بهذه الخطوة

أبرز المواد
تحذير من “كمامة القماش”.. ممنوعة على 4 فئات

تحذير من “كمامة القماش”.. ممنوعة على 4 فئات

أبرز المواد

وضع فريق ألماني في الحجر بعد إصابة لاعبين بكورونا

وضع فريق ألماني في الحجر بعد إصابة لاعبين بكورونا
http://almnatiq.net/?p=862395
المناطق - وكالات

أعلن نادي دينامو دريسدن من الدرجة الثانية الألمانية في كرة القدم أمس السبت أنه وضع جميع أفراد فريقه الأول وجهازه الفني في الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابتين جديدتين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لا يمكنه خوض مباراته الأولى بعد استئناف المنافسات والمقررة بعد ثمانية أيام.

وأوضح النادي أن يتعين على جميع اللاعبين والمدربين والجهاز الفني لدينامو دريسدن الخضوع لفترة من العزل مدتها 14 يوما، بعد الإعلان عن حالتين إيجابيتين جديدتين بـ”كوفيد-19″، تتعلقان بلاعبين لم يتم الكشف عن اسمهما، مؤكدا أنهما لا يعانيان من أعراض هذا الفيروس.

وبات دينامو دريسدن أول ناد في الدرجتين الأولى والثانية لن يكون بإمكانه استئناف المنافسات المقرر لها نهاية الأسبوع الحالي.

وكان دينامو دريسدن صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية سيلاقي الأحد المقبل مضيفه هانوفر ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

وقال المدير الرياضي لنادي دينامو دريسدن رالف مينغه في بيان للنادي “الحقيقة هي أننا خلال الأيام الـ14 المقبلة لن نتمكن من التدريب أو المشاركة في المباريات”.

وفي أول رد فعل لرئيس رابطة الدوري الألماني كريستيان سيفرت في سؤال لشبكة “زد دي أف” الألمانية عما إذا كان البرنامج الموضوع سينهار بالكامل جراء عدم قدرة درسدن خوض مباراتين على الارجح، أجاب “ليس في الوقت الحالي. بالنسبة إلى الدرجة الثانية، هذا يعني عدم التمكن من خوض مباراتين من أصل 81. سنرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر”.

روابط ذات صلة

القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين
بومبيو: ترامب جنب العالم مخاطر إيران.. بهذه الخطوة

بومبيو: ترامب جنب العالم مخاطر إيران.. بهذه الخطوة
تحذير من “كمامة القماش”.. ممنوعة على 4 فئات

تحذير من “كمامة القماش”.. ممنوعة على 4 فئات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*