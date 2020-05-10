تحذير من “كمامة القماش”.. ممنوعة على 4 فئات

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المناطق - وكالات

أصدر المركز الأميركي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها توصيات بشأن أنواع الكمامات وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وشدد المركز الأميركي على أهمية استخدام الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وأن استخدامها يقلل انتشار المرض، مع ضرورة الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن استخدام الكمامات المصنوعة من القماش تساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

وحذر المركز الأميركي من استخدام 4 فئات لـ”كمامة القماش”، موصيا بعدم وضعها على الأطفال تحت سن الثانية أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.

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