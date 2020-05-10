تحذير من “كمامة القماش”.. ممنوعة على 4 فئات

وشدد المركز الأميركي على أهمية استخدام الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وأن استخدامها يقلل انتشار المرض، مع ضرورة الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن استخدام الكمامات المصنوعة من القماش تساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

وحذر المركز الأميركي من استخدام 4 فئات لـ”كمامة القماش”، موصيا بعدم وضعها على الأطفال تحت سن الثانية أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.