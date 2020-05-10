بومبيو: ترامب جنب العالم مخاطر إيران.. بهذه الخطوة

وقال بومبيو خلال تغريدة على “تويتر”: “انسحاب ترامب قبل عامين من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران من العنف والتهديدات النووية”.

وأضاف “اليوم الأميركيون يعيشون أكثر أمنا ومنطقة الشرق الأوسط باتت أكثر سلاما أفضل من الوقت السابق”.وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشكل ملحوظ منذ أن قررت واشنطن في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاقية النووية الدولية الموقعة مع طهران في عام 2015 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية كبيرة عليها، كما تفاقم الأمر أكثر بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد في يناير الماضي.