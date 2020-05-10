احدث الأخبار

هل ينتقل كورونا بالطعام؟ هيئة إماراتية مختصة تجيب
أبرز المواد
 “مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو
أبرز المواد
 دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً
أبرز المواد
 إصابة 3 لاعبين من برايتون الإنجليزي بـ فيروس كورونا
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على مرافق الترفيه بعد قفزة جديدة في حالات كورونا
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 رئيس إيران الأسبق: الشعب مستاء وقد ينتفض ويلجأ للعنف
أبرز المواد
 الهند تستعين بطائرات مسيرة لرش مواد مطهرة في مدينة يتفشى فيها الفيروس
أبرز المواد
 إعادة تأهيل مستشفى أحد بالمدينة المنورة بتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال
منطقة المدينة المنورة
 القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين
أبرز المواد
 بومبيو: ترامب جنب العالم مخاطر إيران.. بهذه الخطوة
أبرز المواد
 تحذير من “كمامة القماش”.. ممنوعة على 4 فئات
أبرز المواد
هل ينتقل كورونا بالطعام؟ هيئة إماراتية مختصة تجيب

هل ينتقل كورونا بالطعام؟ هيئة إماراتية مختصة تجيب

أبرز المواد
“مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو

“مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو

أبرز المواد
دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً

دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً

أبرز المواد
إصابة 3 لاعبين من برايتون الإنجليزي بـ فيروس كورونا

إصابة 3 لاعبين من برايتون الإنجليزي بـ فيروس كورونا

أبرز المواد

الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=862423
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالة، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم الكشف عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18,198 حالة كما أعلنت الوزارة عن 13 حالة وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة .

روابط ذات صلة

هل ينتقل كورونا بالطعام؟ هيئة إماراتية مختصة تجيب

هل ينتقل كورونا بالطعام؟ هيئة إماراتية مختصة تجيب
“مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو

“مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو
دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً

دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*