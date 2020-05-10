إصابة 3 لاعبين من برايتون الإنجليزي بـ فيروس كورونا

المناطق - وكالات

أصيب 3 لاعبين من نادي برايتون الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء اختبارات الفيروس على جميع لاعبي الفريق.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية “bbc” أن اللاعبين الثلاثة تم عزلهم بعيدا عن باقي الفريق بعد أن جاءت نتائج الفحوصات الخاصة بهما إيجابية.