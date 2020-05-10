احدث الأخبار

“مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو
أبرز المواد
 دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً
أبرز المواد
 إصابة 3 لاعبين من برايتون الإنجليزي بـ فيروس كورونا
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على مرافق الترفيه بعد قفزة جديدة في حالات كورونا
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 رئيس إيران الأسبق: الشعب مستاء وقد ينتفض ويلجأ للعنف
أبرز المواد
 الهند تستعين بطائرات مسيرة لرش مواد مطهرة في مدينة يتفشى فيها الفيروس
أبرز المواد
 إعادة تأهيل مستشفى أحد بالمدينة المنورة بتكلفة تتجاوز 106 ملايين ريال
منطقة المدينة المنورة
 القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين
أبرز المواد
 بومبيو: ترامب جنب العالم مخاطر إيران.. بهذه الخطوة
أبرز المواد
 تحذير من “كمامة القماش”.. ممنوعة على 4 فئات
أبرز المواد
 دراسة: دواء لحرقة المعدة يظهر نتائج “مضادة” لفيروس كورونا
أبرز المواد
“مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو

“مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو

أبرز المواد
دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً

دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً

أبرز المواد
إصابة 3 لاعبين من برايتون الإنجليزي بـ فيروس كورونا

إصابة 3 لاعبين من برايتون الإنجليزي بـ فيروس كورونا

أبرز المواد
كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على مرافق الترفيه بعد قفزة جديدة في حالات كورونا

كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على مرافق الترفيه بعد قفزة جديدة في حالات كورونا

أبرز المواد

“مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو

“مسام” ينتزع 1,022 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو
http://almnatiq.net/?p=862435
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، من انتزاع 1,022 لغمًا منها 13 لغمًا مضادة للأفراد، و146 لغمًا مضادة للدبابات و 811 ذخيرة غير منفجرة، و52عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 164,205 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواءبالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

روابط ذات صلة

دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً

دولة فقيرة أوقفت كورونا عند حده وبدأت تنتج مصلاً مضاداً
إصابة 3 لاعبين من برايتون الإنجليزي بـ فيروس كورونا

إصابة 3 لاعبين من برايتون الإنجليزي بـ فيروس كورونا
كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على مرافق الترفيه بعد قفزة جديدة في حالات كورونا

كوريا الجنوبية تشدد الرقابة على مرافق الترفيه بعد قفزة جديدة في حالات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*