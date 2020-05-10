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“هدف” يعقد لقاءاً تعريفياً عن بُعد مع ملاك ومسؤولي المنشآت في تبوك للتعريف ببرنامج “أكاديمية للقيادة”

“هدف” يعقد لقاءاً تعريفياً عن بُعد مع ملاك ومسؤولي المنشآت في تبوك للتعريف ببرنامج “أكاديمية للقيادة”

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“هدف” يعقد لقاءاً تعريفياً عن بُعد مع ملاك ومسؤولي المنشآت في تبوك للتعريف ببرنامج “أكاديمية للقيادة”

“هدف” يعقد لقاءاً تعريفياً عن بُعد مع ملاك ومسؤولي المنشآت في تبوك للتعريف ببرنامج “أكاديمية للقيادة”
http://almnatiq.net/?p=862441
المناطق - واس

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عند العاشرة اليوم، لقاءاً تعريفياً عن بُعد مع ملاك ومسؤولي المنشآت في منطقة تبوك للتعريف ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة.
وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.
وتسعى الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.
ويمر البرنامج على ستة مراحل ويستمر 12 أسبوعاً، تبدأ بعملية التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم.
وفي المرحلة الثالثة من البرنامج؛ يقوم المتدربين بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

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