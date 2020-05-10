“الديوان العام للمحاسبة” ينظم غداً منتدى المراجعة الداخلية في ظل جائحة “كوفيد-19”

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يُنظم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب) المنتدى الافتراضي “المراجعة الداخلية في ظل جائحة (كوفيد – 19)”، والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة يوم غدٍ “عن بعد” عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسيشهد المنتدى حواراً متخصصاً يستهدف مسؤولي وموظفي إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان على مستوى المملكة لتقديم الآليات والحلول في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.

وسيرتكز المنتدى على مجموعة من المحاور المختلفة في المراجعة الداخلية، تتضمن دور المراجعة الداخلية في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه المنظمة، وقياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ومتابعة إلتزام المنظمة بالإجراءات الإحترازية للحد من آثار الجائحة، بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتطوير عن بعد للمراجعين الداخليين.

وسيجمع المنتدى الذي يقام تزامناً مع الشهر العالمي للمراجعة الداخلية نخبة من المتحدثين المهتمين والمختصين في مجالات المحاسبة والمراجعة الداخلية.

ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حيوية لإلقاء نظرة على دور وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية لصنع بيئة عمل آمنة في ظل تحديات جائحة (كوفيد-19)، وتقديم الحلول الممكنة للرفع من كفاءه وفاعلية تلك الوحدات لضمان استمرارية الأعمال في ظل تفشي الوباء، بما يعزز مستوى وجودة الخدمات المقدمة، والحفاظ على المال العام وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.

وأتاح الديوان العام للمحاسبة التسجيل في المنتدى عن طريق الرابط https://tinyurl.com/GABForum2020.