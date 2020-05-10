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أمانة الشرقية تطلق حملة توعوية بمشاركة 400 متطوع ومتطوعة من المجتمع للوقاية من فيروس كورونا

أمانة الشرقية تطلق حملة توعوية بمشاركة 400 متطوع ومتطوعة من المجتمع للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=862462
الدمام - المناطق

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية حملة توعوية للوقاية من فايروس ” كورونا ” المستجد (كوفيد19)، تهدف من خلالها لرفع المستوى الصحي لدى أفراد المجتمع في المجمعات التجارية بحاضرة الدمام.

وشارك 400 متطوع و متطوعة من فريق الأمانة التطوعي لتفعيل الحملة، التي نفذتها إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة، فيما تم مراعاة سلامتهم، من حيث توفير كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

و أوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أنه بتوجيه من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تقوم الأمانة بكافة الخطط الاحترازية والوقائية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والتي من شأنها تعزيز الثقافة التوعوية المانعة لانتشار الفيروس، والمحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين، انطلاقًا من تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية، ونقل شعور المسؤولية لكل فرد تجاه الوطن.

وأكّد الصفيان بأن نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع بشكل عام، وتحديداً في ظل جائحة ” كورونا ” تعتبر مساندة للجهات ذات العلاقة في إدارة الأزمة كمتطوع.

وعن دور المتطوعين قال : يتمثل دورهم في توزيع الكمامات، القفازات، فحص العلامات الحيوية في موقع الحدث، الاشراف والتوعية الصحية لزوار المجمعات التجارية، وعملية التنظيم ومدى التزام المتسوقين بالتباعد الاجتماعي في المحلات، مُشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى يوم الاثنين.

من جانبه أشار مشرف المتطوعين مرزوق اليامي إلى تنظيم المتطوعين بحسب البوابات المتاحة للدخول، وتحديد عدد معين لكل بوابة، كما خُصصت مجموعة للفترة الأولى ومجموعة أخرى للفترة الثانية، ومجموعات متفرقة وسط المجمع التجاري لمراقبة اتباع الأنظمة من قبل الزوار، ومجموعة أخرى خارج المجمع لمتابعة الخارجين من المجمعات للحد من رمي الكمامات والقفازات في الشوارع، حيث أن دور هذه المجموعة المتابعة والتوعية للحد من انتشار الفيروس والتشوه البصري بحسب توجيهات أمانة الشرقية.

ونوّه اليامي إلى الأنظمة التي يقوم المتطوعون بتفعيلها وهي إرشاد الزوار وتوعيتهم، متابعة آلية التعقيم وحصولهم على المواد الاحترازية من القفازات والكمامات، التباعد الاجتماعي وترك مسافة من متر إلى مترين ما بين زائر و زائر حتى وإن كانوا أسرة واحدة، وتنبيههم على عدم السماح بدخول الأطفال ما دون الـ 15 سنة وعدم السماح بذلك من قبل الفريق – بحسب توجيهات أمانة الشرقية – التي فرضتها وفق ضوابط وأنظمة كانت قد أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

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