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تكرار انقطاعات الكهرباء يؤرق أهالي “عقلة الأرطاوية “.. شكاوي بدون حل!

تكرار انقطاعات الكهرباء يؤرق أهالي “عقلة الأرطاوية “.. شكاوي بدون حل!
http://almnatiq.net/?p=862471
المناطق - فلاج الشعيفاني

في ظرف شهرين انقطعت الكهرباء عن قرية”العقلة” الواقعة بين مركز الارطاوية ومحافظة المجمعة عشر مرات هكذا نقل الاهالي حديثهم ومعاناتهم لمحرر المناطق .

انقطاعات متوالية كان لها بالغ الأثر على الحياة اليومية وتسببت في تعطل بعض الأجهزة الكهربائية خصوصا الثلاجات منها
حيث قدم خلالها الاهالي العديد من الشكاوي (المسجلة) في محاولة لإيجاد حلول جذرية للمشكلة وعدم تكرارها .

وأضاف الأهالي أن الانقطاعات المتكررة تحدث بمجرد حدوث الأعاصير أو عند هطول الأمطار في مشهد اعتدنا عليه في ظل تجاهل الشركة للإنقطاعات و لازلنا ننتظر منهم المبادرة والتجاوب مع شكاوي الاهالي بأسرع وقت وخصوصا نحن مقبلون على الصيف ومايصاحبه من ضغط على المولدات للكهربائية.

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