جمعية همة تطلق حملة بعنوان ” رسالتك باب رزقك “

الدمام - المناطق

أطلقت جمعية التنمية البشرية ” همة ” مطلع شهر رمضان المبارك ، حملة بعنوان ” رسالتك باب رزق ” ، حيث أتاحت الفرصة للجميع للمشاركة في برامج الجمعية التي تهدف لتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل وتمكنه من المهارات اللازمة

وتكون برامج الجمعية والداعمين لها والعاملين على اقامتها سبباً بعد الله في تمكين الشباب ليعولوا أنفسهم و أسرهم ، وتهدف الجمعية برسالتها نحو غاية في الروعة وتلخص عملها هي : الشباب من التأهيل و حتى التمكين .