تقرير..نظريات “خامنئي” ورسائل “روحاني” تركت الشعب غير مدرك لكيفية التصرف مع كورونا

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http://almnatiq.net/?p=862477
المناطق-يوسف المطيري

سلط تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الضوء على التناقضات التي صاحبت استجابة إيران لتفشي فيروس كورونا على أراضيها.
وقال التقرير إن إيران، التي تعتبر أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الفيروس، كانت استجابتها للأزمة عبارة عن “مزيج من التحذيرات من مسؤولي الصحة العامة، ورسائل غير واضحة من الرئيس الإيراني، ونظريات مؤامرة من مرشد الثورة “علي خامنئي”، وهو ما ترك الشعب غير مدرك لكيفية التصرف مع الأزمة.
وحسب التقرير بدأ التخبط الإيراني من الرئيس “حسن روحاني” الذي قلل من حجم الأزمة في بداية الأمر ولم يأمر بإغلاق البلاد على غرار دول أخرى في الشرق الأوسط.
وتطرق التقرير إلى نظريات المؤامرة التي روج لها مرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي”، الذي رفض الحصول على مساعدة طبية من الولايات المتحدة، وقال إنها قد ترسل أشخاصا بصفتهم أطباء ومعالجين، لكنهم يريدون رؤية “آثار السم الذي أنتجوه شخصيا”.
وزعم خامنئي أن الفيروس “صنع خصيصا لإيران باستخدام البيانات الوراثية للإيرانيين، والتي حصلت عليها الولايات المتحدة بوسائل مختلفة”.
يذكر أنه على امتداد أسابيع رفض النظام الإيراني الإقرار بتفشي الفيروس في البلاد، وتضاربت الأرقام الرسمية حول أعداد ضحاياه، ليتبين لاحقا أن هناك أزمة، رفض النظام الاعتراف بها منذ البداية.

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