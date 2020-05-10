لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 81 .. وتستعرض تطورات الوضع محلياً وعالمياً

المناطق - الرياض

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم، اجتماعها الحادي والثمانون برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعوا على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

وجرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1912) إصابة جديدة اليوم الأحد، ليصلإجمالي الإصابات إلى 39048 حالة، وعدد الحالات النشطة 27345 حالة منها 143 في حالة حرجة.

وأشار إلى تعافي 1313 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 11457، وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 246، ونوه د. العبدالعالي إلى أن 35% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 65% من الحالات.