أمانة منطقة جازان تنفذ 5856 جولة رقابية خلال الـنصف الأول من شهر رمضان المبارك

المناطق - فضة عطيف

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها 5856 جولة تفتيشية رقابية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك الحالي ، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي تقدمها الأمانة والبلديات التابعة للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن تلك الجهود والأعمال شملت 5856 جولة رقابية للمراقبين الصحيين ، و 226 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة ، تم من خلالها إغلاق منشأتين بسبب وجود حالة اشتباه وأخرى مؤكدة بفيروس كوفيد -19 ، وضبط مجموعة من المخالفات تضمنت 200 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية و201 مخالفة في مساكن العمالة، إضافة إلى 355 مخالفة لبعض الأسواق والمراكز التجارية لعدم إلتزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا ، إضافة لإصدار 13 مخالفة لمزاولة أنشطة من المحلات الغير مستثناة و 1222 مخالفة من الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر.

وبين أن الأمانة والبلديات التابعة لها أصدرت خلال نفس الفترة 694 شهادة صحية لعدد من المنشآت ، وقامت برفع 37670 طناً من النفايات، بمشاركة 6202 فرداً و 2079 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وأزالت 11445 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، فيما تم مصادرة 12365 كجم من المنتجات المخالفة وغير الصالحة ، وغسل وتطهير وتعقيم 3985 موقع من مختلف الأماكن ، وتطهير وتعقيم 9583 من الآليات والمعدات والحاويات ، مفيداً أنه تم خلال عمليات التطهير والتعقيم استخدام 369580 لتراً من المعقمات والمطهرات بعد التخفيف.

وأشار ابن سعيدان أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وبتوجيه وبمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، لتكثيف الحملات الإحترازية والوقائية حرصاً على صحة و سلامة المواطن والمقيم.

وأهاب أمين منطقة جازان في ختام تصريحه المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم “940” أو عبر تطبيق “بلدي ” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.