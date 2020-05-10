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مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول

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مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول

مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول
http://almnatiq.net/?p=862510
المناطق - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الاحد وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الامطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة وأهاب بالجميع بالاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة .

وأكد ان مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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