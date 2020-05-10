ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا

المناطق - الرياض

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن الوقت مازال مبكرا للتقييم النهائي لنجاح التعامل مع أزمة كورونا ونجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التصدي لجائحة كورونا.

جاء ذلك ردا على سؤال رئيس تحرير صحيفة المناطق الاستاذ محمد بن دوسري لمتحدث وزارة الصحة حول تقييم وزارة الصحة لنجاح تجربتها في التعامل مع أزمة كوورنا وما هو الذي يؤكد هذا النجاح، في ظل تميز الوزارة في تعاملها و جاهزيتها مع الجائحة.

وأكد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة أن انتشار الفيروس مازال أمامه اسابيع وأشهر وجهود عالمية مستمرة.

وأضاف أنه من المهم التمسك الان بمستوى التحكم و السيطرة على انتشار الفيروس في المملكة وكذلك مستوى تقدييم الرعاية الطبية للمصابين ولكل من يحتاجها و استعابية الحالات الجديدة واستمرار الكشف المبكر و التزام الجميع بالإجراءات الوقائية.

و أكد متحدث الصحة نجاح المملكة في تحقيق خطوات مهمة وجني الثمار في مهمة التغلب على فيروس كورونا . وقال “من المهم أن نحافظ على هذه النجاحات وألا نتراجع ونتراخى في التزامنا بالإجراءات.. ويجب أن نحذر أنفسنا جميعا من التراخي و التساهل في الإجراءات الاحترازية “.

وقال العبدالعالي أنه بالتزام المجتمع و خطوات الحكومة التي اتخذتها سنصل قريبا لليوم الذي نعلن فيه أن المملكة كانت من الدول التي نجحت في التصدي لفيروس كورونا .



في هذا السياق كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 39048، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 1313، وذلك بعد تسجيل 11457 حالة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى246، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.