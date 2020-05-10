احدث الأخبار

صحة الجوف تواصل جهودها لمواجهة كورونا من خلال الفحص الموسع
منطقة الجوف
 القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات
أبرز المواد
 ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا
أبرز المواد
 المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل
أبرز المواد
 مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول
منطقة جازان
 أمانة منطقة جازان تنفذ 5856 جولة رقابية خلال الـنصف الأول من شهر رمضان المبارك
منطقة جازان
 “هدف”: اليوم الأحد آخر موعد لتسجيل المنشآت للسعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة “دعم التوظيف” للتسجيل بأثر رجعي
أبرز المواد
 التحالف: مزاعم المليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة ( 800 ) شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن غير صحيح ولا أساس له من الصحة
أبرز المواد
 القصور الكلوي مرض صامت وفي حالاته المتقدمة لا صوم للمريض
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة
أبرز المواد
 الكويت تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 تعليم تبوك يعتمد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بأكثر من 5 ملايين ريال
منطقة تبوك
صحة الجوف تواصل جهودها لمواجهة كورونا من خلال الفحص الموسع

صحة الجوف تواصل جهودها لمواجهة كورونا من خلال الفحص الموسع

منطقة الجوف
القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

أبرز المواد
ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا

ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا

أبرز المواد
المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل

المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل

أبرز المواد

المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل

المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل
http://almnatiq.net/?p=862523
المناطق - واس

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، تنظم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020 يوم الثلاثاء 10 شوال 1441 هـ الموافق 2 يونيو 2020م، بمشاركة الأمم المتحدة، وسوف يعقد المؤتمر افتراضيًا برئاسة المملكة.
وتأتي دعوة المملكة لعقد المؤتمر امتدادًا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا وفي اليمن على وجه الخصوص حيث تعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، وخصوصًا في السنوات الخمس الماضية بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.
ويأتي تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 تأكيدًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

روابط ذات صلة

القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات
ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا

ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا
“هدف”: اليوم الأحد آخر موعد لتسجيل المنشآت للسعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة “دعم التوظيف” للتسجيل بأثر رجعي

“هدف”: اليوم الأحد آخر موعد لتسجيل المنشآت للسعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة “دعم التوظيف” للتسجيل بأثر رجعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*