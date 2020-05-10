القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

المناطق - الرياض

أظهرت نتائج الجولات الرقابية على منافذ البيع التي شملت جميع مناطق المملكة، ونفذتها كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارةالتجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن إجمالي عدد الجولات 3475 جولة،وإجمالي المنشآت المخالفة 75 منشأة، حيث تصدرت المنطقة الشرقية في عدد المخالفات على منافذ البيع للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقةللإطارات بعدد 587 جولة أسفرت عن 21 منشأة مخالفة.

ونفذت الجهات الحكومية في الحدود الشمالية 38 جولة ورصدت 2 منشأة مخالفة، والمدينة المنورة 274 جولة ولم ترصد أي مخالفة، وفيالرياض 826 جولة تم رصد 17 منشأة مخالفة، وفي مكة المكرمة نفذت 286 جولة تم رصد 3 منشآت مخالفة، وفي نجران 131 جولة رصد 17 منشأة مخالفة، وفي الباحة 101 جولة أسفرت عن تسجيل مخالفة واحدة.

كما نفذت في حائل 221 جولة ولم ترصد أي مخالفة، والقصيم 342 جولة ولاتوجد أي مخالفات، وفي تبوك133 جولة رصد من خلالها 3 منشآت مخالفة، وفي جازان نفذت 185 جولة ولاتوجد أي مخالفات، وفي عسير272 جولة تم رصد 7 منشآت مخالفة، وفي الجوف 106 جولات رصد من خلالها 4 منشآت مخالفة.

وبينت الجولة أن أنواع المخالفات ترتكز على وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار، وعدم وجود بطاقة كفاءةالطاقة على الإطار، وعدم وضع البطاقة على الإطار في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة، والبطاقة الملصقة ذات لون أبيضوأسود.