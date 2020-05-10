احدث الأخبار

القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات
أبرز المواد
 ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا
أبرز المواد
 المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل
أبرز المواد
 مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول
منطقة جازان
 أمانة منطقة جازان تنفذ 5856 جولة رقابية خلال الـنصف الأول من شهر رمضان المبارك
منطقة جازان
 “هدف”: اليوم الأحد آخر موعد لتسجيل المنشآت للسعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة “دعم التوظيف” للتسجيل بأثر رجعي
أبرز المواد
 التحالف: مزاعم المليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة ( 800 ) شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن غير صحيح ولا أساس له من الصحة
أبرز المواد
 القصور الكلوي مرض صامت وفي حالاته المتقدمة لا صوم للمريض
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة
أبرز المواد
 الكويت تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 تعليم تبوك يعتمد صرف مكافآت الطلاب والطالبات بأكثر من 5 ملايين ريال
منطقة تبوك
 شاهد..في أقل من “15” ثانية شاهد رد سعودي حازم على إيران الإرهابية
أبرز المواد
القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

أبرز المواد
ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا

ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا

أبرز المواد
المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل

المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل

أبرز المواد
مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول

مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول

منطقة جازان

القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات
http://almnatiq.net/?p=862528
المناطق - الرياض

أظهرت نتائج الجولات الرقابية على منافذ البيع التي شملت جميع مناطق المملكة، ونفذتها كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارةالتجارة، والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن إجمالي عدد الجولات 3475 جولة،وإجمالي المنشآت المخالفة 75 منشأة، حيث تصدرت المنطقة الشرقية في عدد المخالفات على منافذ البيع للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقةللإطارات بعدد 587 جولة أسفرت عن 21 منشأة مخالفة.

ونفذت الجهات الحكومية في الحدود الشمالية 38 جولة ورصدت 2 منشأة مخالفة، والمدينة المنورة 274 جولة ولم ترصد أي مخالفة، وفيالرياض 826 جولة تم رصد 17 منشأة مخالفة، وفي مكة المكرمة نفذت 286 جولة تم رصد 3 منشآت مخالفة، وفي نجران 131 جولة رصد 17 منشأة مخالفة، وفي الباحة 101 جولة أسفرت عن تسجيل مخالفة واحدة.

كما نفذت في حائل 221 جولة ولم ترصد أي مخالفة، والقصيم 342 جولة ولاتوجد أي مخالفات، وفي تبوك133 جولة رصد من خلالها 3 منشآت مخالفة، وفي جازان نفذت 185 جولة ولاتوجد أي مخالفات، وفي عسير272 جولة تم رصد 7 منشآت مخالفة، وفي الجوف 106 جولات رصد من خلالها 4 منشآت مخالفة.

وبينت الجولة أن أنواع المخالفات ترتكز على وجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية على الإطار، وعدم وجود بطاقة كفاءةالطاقة على الإطار، وعدم وضع البطاقة على الإطار في مكانها الصحيح، والبطاقة الملصقة تالفة أو ممزقة، والبطاقة الملصقة ذات لون أبيضوأسود.

روابط ذات صلة

ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا

ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا
المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل

المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل
“هدف”: اليوم الأحد آخر موعد لتسجيل المنشآت للسعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة “دعم التوظيف” للتسجيل بأثر رجعي

“هدف”: اليوم الأحد آخر موعد لتسجيل المنشآت للسعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة “دعم التوظيف” للتسجيل بأثر رجعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*