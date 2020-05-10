احدث الأخبار

السجون تستعيد حسابها على “تويتر” بعد تعرضه صباح اليوم للاختراق ونشر تغريدات غير صحيحة
أبرز المواد
 صندوق التضامن الإسلامي يشرع في إجراءات تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نموًا
أبرز المواد
 صحة الجوف تواصل جهودها لمواجهة كورونا من خلال الفحص الموسع
منطقة الجوف
 القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات
أبرز المواد
 ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا
أبرز المواد
 المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل
أبرز المواد
 مدني جازان : يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب بإتباع التعليمات والابتعاد عن مجاري السيول
منطقة جازان
 أمانة منطقة جازان تنفذ 5856 جولة رقابية خلال الـنصف الأول من شهر رمضان المبارك
منطقة جازان
 “هدف”: اليوم الأحد آخر موعد لتسجيل المنشآت للسعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة “دعم التوظيف” للتسجيل بأثر رجعي
أبرز المواد
 التحالف: مزاعم المليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة ( 800 ) شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن غير صحيح ولا أساس له من الصحة
أبرز المواد
 القصور الكلوي مرض صامت وفي حالاته المتقدمة لا صوم للمريض
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة
أبرز المواد
السجون تستعيد حسابها على “تويتر” بعد تعرضه صباح اليوم للاختراق ونشر تغريدات غير صحيحة

السجون تستعيد حسابها على “تويتر” بعد تعرضه صباح اليوم للاختراق ونشر تغريدات غير صحيحة

أبرز المواد
صندوق التضامن الإسلامي يشرع في إجراءات تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نموًا

صندوق التضامن الإسلامي يشرع في إجراءات تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نموًا

أبرز المواد
صحة الجوف تواصل جهودها لمواجهة كورونا من خلال الفحص الموسع

صحة الجوف تواصل جهودها لمواجهة كورونا من خلال الفحص الموسع

منطقة الجوف
القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

أبرز المواد

السجون تستعيد حسابها على “تويتر” بعد تعرضه صباح اليوم للاختراق ونشر تغريدات غير صحيحة

السجون تستعيد حسابها على “تويتر” بعد تعرضه صباح اليوم للاختراق ونشر تغريدات غير صحيحة
http://almnatiq.net/?p=862539
المناطق - واس

تنوه المديرية العامة للسجون بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441 هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير صحيحة.
وقد تم – بفضل الله – استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.
وإذ تعبر المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، فإنها تؤكد مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله.

روابط ذات صلة

صندوق التضامن الإسلامي يشرع في إجراءات تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نموًا

صندوق التضامن الإسلامي يشرع في إجراءات تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نموًا
القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات

القصيم وحائل وجازان والمدينة المنورة “بلا” مخالفات لبطاقة كفاءة الطاقة للإطارات
ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا

ردا على سؤال “المناطق”.. متحدث الصحة: حققنا خطوات مهمة في التغلب على كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*