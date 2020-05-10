أمانة تبوك : الرابط المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي للمنح غير صحيح

المناطق- تبوك - فايز السميري:

إشارة لكثرة الاستفسارات حول ماتم نشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وجود رابط للتسجيل والتقديم لمنح أراضي بأمانة تبوك وأن الوصف للرابط هو تسجيل طلب تنفيذ منحه ساميه .

وفي هذا الصدد توضح الأمانة أن الرابط صحيح لكن ماذكر بالرسالة المتداولة غير صحيح.

والحقيقة أن الرابط موجود على موقع الأمانة لمن صدر له امر سامٍ من الديوان الملكي أو لمنح الشهداء والمصابين من أفراد القوات المسلحة المشاركين بالحد الجنوبي فقط ، وليس لاستقبال طلبات جديدة كما ذكر بالرسالة المتداولة .