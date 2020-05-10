رئيس لجنة « تراحم تبوك » يُشيد بدعم أمير منطقة تبوك السخي والمستمر

المناطق- تبوك - علي العميري:

رفع رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله على تبرعه المادي الكريم والسخي للجنة ( تراحم تبوك ) ، مساهمة منه في دعم حملة تراحم التي إنطلقت يوم الأربعاء الموافق 1441/9/14 على مستوى المملكة تحت مسمى” أسر السجناء مسؤوليتنا ” .

وأشاد “الحارثي” بالدعم المستمر من سموه الكريم ووقفته الدائمة والغير مستغربة لدعم هذه الأسر خصوصاً في هذا الشهر الفضيل ، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يجزيه كل خير وأن يديم على سموه الصحة والعافية .