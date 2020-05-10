رفع رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله على تبرعه المادي الكريم والسخي للجنة ( تراحم تبوك ) ، مساهمة منه في دعم حملة تراحم التي إنطلقت يوم الأربعاء الموافق 1441/9/14 على مستوى المملكة تحت مسمى” أسر السجناء مسؤوليتنا ” .
وأشاد “الحارثي” بالدعم المستمر من سموه الكريم ووقفته الدائمة والغير مستغربة لدعم هذه الأسر خصوصاً في هذا الشهر الفضيل ، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يجزيه كل خير وأن يديم على سموه الصحة والعافية .
رئيس لجنة « تراحم تبوك » يُشيد بدعم أمير منطقة تبوك السخي والمستمر
رفع رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله على تبرعه المادي الكريم والسخي للجنة ( تراحم تبوك ) ، مساهمة منه في دعم حملة تراحم التي إنطلقت يوم الأربعاء الموافق 1441/9/14 على مستوى المملكة تحت مسمى” أسر السجناء مسؤوليتنا ” .
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