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الداخلية الليبية: سنتعامل بجدية صارمة مع من يخالف حظر التجول

الداخلية الليبية: سنتعامل بجدية صارمة مع من يخالف حظر التجول
http://almnatiq.net/?p=862565
المناطق _ وكالات

أكدت الداخلية الليبية أنها ستتعامل بكل جدية مع من يخالف القانون وقرار حظر التجول جراء انتشار وباء كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الليبية “محمد المداغي” ورئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم بعمداء بلديات “طرابلس المركز، وسوق الجمعة، وحي الأندلس، وعين زارة” بحضور أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الداخلية.
وتم خلال الاجتماع -الذي عُقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس- مناقشة بعض المشاكل والخروقات التي حدثت بافتتاح عدد من المحال دون التقيد بالتعليمات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، والوقوف على سير العمل في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 288 بشأن حظر التجول، والتعليمات الصادرة بشأن إغلاق المحال التجارية سواء المقاهي أو الملابس وغيرها، باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات والمخابز ومحال اللحوم التي تزوّد المواطنين بالمستلزمات الضرورية، كما تم التطرق للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا وإقفال أماكن التجمعات والازدحام ووضع الخطط والإجراءات الصحية للوقاية من هذا الوباء.
وأكد “المداغي” أن هذه المرحلة تعدّ مرحلة حساسة وصعبة يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة، مما يتطلب من جميع البلديات التقيد بالتعليمات وعدم مخالفة الإجراءات المتخذة التي تأتي في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين.

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