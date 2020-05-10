أمانة الجوف تكثف رقابتها على أسواق النفع العام وخدمات التوصيل

المناطق _ الجوف

تابعت أمانة الجوف تنفيذ أعمال النظافة ومراقبة سير أسواق النفع العام حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الجانب الرقابي على جميع مركبات خدمات التوصيل المنزلي بالتعاون مع الجهات الأمنية ، للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية في نقاط التفتيش الأمنية.

وتركز الأمانة على ضرورة توفر شهادات صحية للعاملين ، ووضع الأطعمة في حقائب مغلقة الأحكام ، وعدم تعرض الأطعمة المنقولة لأشعة الشمس ونقلها بطريقة صحية وسليمة بشكل كامل ، وغيرها من الإجراءات الوقائية المشددة ضمن لائحة خدمة التوصيل المنزلي المؤقتة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، لضمان وصول الطلبات كافة إلى المستهلك بطريقة آمنة وصحية .

كما اعتمدت الأمانة خطة صحية شاملة تتضمن القيام بحملات ميدانية تفتيشية للمنشآت الغذائية المستثناة من قرار الإغلاق وأسواق النفع العام، ومتابعة جميع المحلات، وأعمال النظافة العامة، كما جرى تشكيل فرق ميدانية من مراقبين صحيين لمتابعة نظافة الأسواق ومراكز التسوق، والتأكد من أعمال التعقيم والتطهير في أسواق الخضار والفواكه المؤقتة .