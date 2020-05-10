احدث الأخبار

سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”
أبرز المواد
 سجون نجران تشارك في مبادرة “نحن معكم”
أبرز المواد
 تجارة مكة المكرمة تنفذ أكثر من 2500 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية
منطقة مكة المكرمة
 مجلس الوزراء يوافق على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وفقًا لنظام الجامعات
أبرز المواد
 أمانة الجوف تكثف رقابتها على أسواق النفع العام وخدمات التوصيل
منطقة الجوف
 الداخلية الليبية: سنتعامل بجدية صارمة مع من يخالف حظر التجول
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة “صامطة” من يوم غدٍ الاثنين
أبرز المواد
 رئيس لجنة « تراحم تبوك » يُشيد بدعم أمير منطقة تبوك السخي والمستمر
منطقة تبوك
 أمانة تبوك : الرابط المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي للمنح غير صحيح
منطقة تبوك
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 81.. ومتحدث الصحة يؤكد تعافي 11457 حالة
أبرز المواد
 مناقشة 120 رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعة الملك خالد عن بُعد
منطقة عسير
 السجون تستعيد حسابها على “تويتر” بعد تعرضه صباح اليوم للاختراق ونشر تغريدات غير صحيحة
أبرز المواد
سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”

سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”

أبرز المواد
سجون نجران تشارك في مبادرة “نحن معكم”

سجون نجران تشارك في مبادرة “نحن معكم”

أبرز المواد
تجارة مكة المكرمة تنفذ أكثر من 2500 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

تجارة مكة المكرمة تنفذ أكثر من 2500 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

منطقة مكة المكرمة
مجلس الوزراء يوافق على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وفقًا لنظام الجامعات

مجلس الوزراء يوافق على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وفقًا لنظام الجامعات

أبرز المواد

تجارة مكة المكرمة تنفذ أكثر من 2500 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

تجارة مكة المكرمة تنفذ أكثر من 2500 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=862574
المناطق _ مكة المكرمة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 9_15 رمضان، أكثر من 2500 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

هذا واستهدفت جولات “التجارة” في منطقة مكة المكرمة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكة، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 135 مخالفة، 22٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.

وتهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الإحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app
أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

 

روابط ذات صلة

عدسة الكريمي توثق جهود ابطال الميدان

عدسة الكريمي توثق جهود ابطال الميدان
المياه الوطنية تنفذ مشاريع مياه بمحافظة الطائف بأكثر من 156 مليون ريال

المياه الوطنية تنفذ مشاريع مياه بمحافظة الطائف بأكثر من 156 مليون ريال
دشنتها خيركم ،، وتقدم خدماتها مجانا انطلاق أكاديمية محمد الراجحي لتعليم القرآن عن بعد

دشنتها خيركم ،، وتقدم خدماتها مجانا انطلاق أكاديمية محمد الراجحي لتعليم القرآن عن بعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*