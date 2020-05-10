تجارة مكة المكرمة تنفذ أكثر من 2500 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية

المناطق _ مكة المكرمة

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 9_15 رمضان، أكثر من 2500 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك.

هذا واستهدفت جولات “التجارة” في منطقة مكة المكرمة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكة، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 135 مخالفة، 22٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وكشفت هذه الجولات عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون في الشهر الفضيل، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع.

وتهيب وزارة التجارة بجميع المستهلكين بالاعتدال في الاستهلاك ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن الإحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app

أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.