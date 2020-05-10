احدث الأخبار

“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
أبرز المواد
 صحة الرياض: أكثر من 127 الف مستفيد من الخدمات الصحية بعفيف
صحة
 سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”
أبرز المواد
 سجون نجران تشارك في مبادرة “نحن معكم”
أبرز المواد
 تجارة مكة المكرمة تنفذ أكثر من 2500 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية
منطقة مكة المكرمة
 مجلس الوزراء يوافق على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وفقًا لنظام الجامعات
أبرز المواد
 أمانة الجوف تكثف رقابتها على أسواق النفع العام وخدمات التوصيل
منطقة الجوف
 الداخلية الليبية: سنتعامل بجدية صارمة مع من يخالف حظر التجول
أبرز المواد
 مصدر مسؤول بوزارة الداخلية : رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة “صامطة” من يوم غدٍ الاثنين
أبرز المواد
 رئيس لجنة « تراحم تبوك » يُشيد بدعم أمير منطقة تبوك السخي والمستمر
منطقة تبوك
 أمانة تبوك : الرابط المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي للمنح غير صحيح
منطقة تبوك
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 81.. ومتحدث الصحة يؤكد تعافي 11457 حالة
أبرز المواد
“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

أبرز المواد
صحة الرياض: أكثر من 127 الف مستفيد من الخدمات الصحية بعفيف

صحة الرياض: أكثر من 127 الف مستفيد من الخدمات الصحية بعفيف

صحة
سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”

سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”

أبرز المواد
سجون نجران تشارك في مبادرة “نحن معكم”

سجون نجران تشارك في مبادرة “نحن معكم”

أبرز المواد

سجون نجران تشارك في مبادرة “نحن معكم”

سجون نجران تشارك في مبادرة “نحن معكم”
http://almnatiq.net/?p=862581
المناطق _ نجران

شاركت مديرية السجون بمنطقة نجران في مبادرة “نحن معكم” المتضمنة توزيع وجبات إفطار صائم لمنسوبي القطاعات الامنية .
وأوضح مدير السجون بمنطقة نجران العميد خالد البقمي أن هذه المبادرة تهدف إلى شكر رجال الأمن، والوقوف بجانبهم ودعمهم معنوياً في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة انطلقت مساء أمس وشارك فيها ضباط وأفراد السجون بالمنطقة بالمركبات الرسمية المحملة بوجبات الإفطار للجهات الأمنية المشاركة في الميدان، حيث جرى توزيع الوجبات عليهم.
وثمّن البقمي جهود جميع القطاعات الأمنية والصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، ويحمي بلادنا من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة.

روابط ذات صلة

“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”

سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”
مجلس الوزراء يوافق على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وفقًا لنظام الجامعات

مجلس الوزراء يوافق على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وفقًا لنظام الجامعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*