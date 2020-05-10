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سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”

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سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”

سمو أمير منطقة تبوك يقدم دعم سخي لحملة “تراحم”
http://almnatiq.net/?p=862584
المناطق _ تبوك

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تبرعاً سخياً للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة أحمد بن عطيه الحارثي، أن تبرع سموه يأتي في إطار دعمه لحملة “تراحم” التي انطلقت الأربعاء الماضي على مستوى المملكة تحت شعار ” أسر السجناء مسؤوليتنا “.
وأشاد الحارثي بدعم سموه لهذه الأسر خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يجزيه كل خير وأن يديم عليه الصحة والعافية.

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