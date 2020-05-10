صحة الرياض: أكثر من 127 الف مستفيد من الخدمات الصحية بعفيف

الرياض _ شاجع الدوسري

ذكرت (صحة الرياض) إن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة عفيف، بلغ 127 ألف مستفيد، وذلك خلال الربع الأول من العام 2020 العام ، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات مستشفى عفيف العام 72380 مستفيد، مبينةً أن عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ بالمستشفى بلغ 18401 مراجع، بينما بلغ عددهم بالعيادات الخارجية 14049 مراجعًا منهم 1055 مستفيد من خدمات العيادات التخصصية المختلفة التي تم إستحدثها من خلال إستقطاب الكوادر الإستشارية الطبية ذات الخبرات العالية بهدف تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية . وأضافت أن المستشفى أجرى 265 عملية مختلفة منها عمليات جراحية كبرى وجراحات اليوم الواحد في مختلف التخصصات الطبية. كما أجرى المستشفى 37916 فصًا مخبريًّا، وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 540 جلسة ، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وعددها 34 مركزًا صحيًّا 54418 مستفيد خلال الفترة نفسها.

وأشارت (صحة الرياض) إلى أن إدارة الرعاية الصيدلانية أطلقت مؤخراً خدمة توصيل الدواء إلى المنازل لمرضى الأمراض المزمنة من مراجعي العيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية داخل المحافظة ، ويأتي ذلك ضمن جهود إدارة المستشفى لدعم الخطوات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم تلك الخطوات ، حيث ستكون الخدمة متاحة من خلال تواصل الراغبين بالإستفادة منها عن طريق تطبيق الوتس آب على الرقم 0117221229 حيث تم تشكيل كوادر متخصصة تعمل على إستقبال الطلب ومعالجته والتأكد من إستحقاق الصرف للمستفيد الى أن يتم إيصال الدواء بكل يسر وسهولة لمنزل المريض.