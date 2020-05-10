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“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

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“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)

“هدف” يودع 17.2 مليون ريال مكافأة لـ 6.098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)
http://almnatiq.net/?p=862592
المناطق _الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 17,240,500 مليون ريال مكافأة لـ 6,098 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر أبريل الماضي.
وأبان “هدف” أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام البرنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.
ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/ 1437 هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.
وجدد “هدف” دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، أو العمل عن بعد، وفقاً لتوجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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