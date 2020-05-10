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وزارة الرياضة تُطلق مبادرة لتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية مع مدربين متخصصين

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة لتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية مع مدربين متخصصين

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وزارة الرياضة تُطلق مبادرة لتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية مع مدربين متخصصين

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة لتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية مع مدربين متخصصين
http://almnatiq.net/?p=862607
المناطق _الرياض

أطلقت وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم مُبادرة جديدة تحمل عنوان E_Gym تهدف إلى تحفيز المجتمع لممارسة مختلف أنواع التمارين الرياضية عبر بوابة رقمية من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وذلك بالتزامن مع قرارات المملكة لتشجيع البقاء في المنازل وتجنب التجمعات الخارجية.
وتتضمن المبادرة مسارين رئيسين هما البث الرياضي العام على منصة الإنستقرام والحصص الرياضية المخصصة على منصة زووم، حيث تهدف بوابة البث الرياضي العام إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من جميع شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح استفساراتهم عن عاداتهم الرياضية المنزلية بحيث يُقدم لهم المدربون إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة وذلك من خلال خدمة البث المباشر على حساب وزارة الرياضة على الإنستقرام، ومن المقرر عقد حصتين توعويتين مع مدربين متخصصين يوميًا في أوقات متفرقة ليُجيبا من خلالها على أسئلة الجمهور، فيما تتضمن الحصص الرياضية الرقمية أنشطة متنوعة تهدف إلى خلق تواصل فعّال بين أفراد المجتمع وعدد من المدربين المتخصصين في الرياضات المنزلية المختلفة وتشجيع الممارسة الصحية للرياضة بحيث تعقد حصص إرشادية تدريبية من خلال تفعيل المنصة الرقمية زووم.
وسيتاح التسجيل في الحصص وحجز المقاعد مجانًا في كل حصة تدريبية رقمية، حيث ستنجز مجموعة وافرة من الحصص التدريبية الرقمية مع أسماء لامعة في مجال التدريب الرياضي في المملكة يوميًا ولمدة اثني عشر يومًا خلال أوقات متفرقة في اليوم كما أن مدة كل حصة ساعة تتمحور حول التدريب والإرشاد المباشر.
ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل المبادرة والتسجيل في الحصص الرياضية الرقمية والتعرف على المدربين والمهارات التي يُجيدونها بالإضافة إلى جدول الحصص الرياضية عبر الرابط: https:egymksa.com.

 

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