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بر أملج توزع الأسماك مجاناً لأكثر من ٩٠ أسرة

بر أملج توزع الأسماك مجاناً لأكثر من ٩٠ أسرة
http://almnatiq.net/?p=862611
أملج _ فايز السميري

في بادرة جديده ونوعية وضمن حملة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك ” يدا بيد ” قامت جمعية البر الخيرية بأملج بتوزيع كمية كبيرة من الاسماك الطازجة على أكثر من 90 أسرة والمستخرجه من بحر أملج وتوزيع هذه الأسماك مجاناً على الأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود في المحافظة كمساعدة منها لهذه الأسر التي تضررت من الإجراءات المصاحبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، وخاصة في هذه الأيام من رمضان ، وكذلك يعد السمك بأملج الأكثر استهلاكاً لجميع الأسر .

ومن جهة أخرى اوضح مدير العلاقات العامة بجمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج محمود الزراع بأنه تم توزيع كميات كبيرة من الاسماك الطازجة من بحر أملج بالاضافه الى العادة السنوية لكل أسرة في رمضان بأكل “الصيادية” وحرصنا على ايصالها لأكثر من 90 أسرة وفق إجراءات احترازية مشددة.
وأكد ” الزراع” انه منذ انطلاق مبادرة “يداً بيد” استجابت الجمعيات الخيرية في املج ومراكزها واللجان الاجتماعية والصحية وفروع بر املج لمبادرة امير المنطقة في حصر المتضررين من الاجراءات الاحترازية التي طبقت لتفادي انشار العدوى بفيروس كورونا (كوفيد19) وبمتابعة من محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي حيث عقدت اللقاءات الافتراضية مع رؤساء الجمعيات للتنسيق فيما بينها وتشكيل اللجان واعداد التقارير اليومية عن سير هذه الحملة التي تنوعت فيها المبادرات المتميزة وشملت المتضررين من الاجراءات المتخذة والمستفيدين في قوائم الجمعيات والاطفال في المنازل والايتام والارامل ، واضاف انه بلغ عدد المبادرات 137 مبادرة.

 

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