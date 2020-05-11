رئيس بلدية القريات يشارك في توزيع الكمامات الوقائية ووجبات الإفطار على العاملين بالميدان

الجوف _ محمد الحسن

قام المهندس سميحان الشمري رئيس بلدية محافظة القريات بمشاركة الفرق الميدانية التابعة للبلدية بتوزيع الكمامات الوقائية ووجبات إفطار صائم على العاملين بالميدان أبطال الميدان ” رجال الأمن” ، وذلك ضمن حملة وقاية التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز – حفظه الله – وتبنتها أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة وبمتابعة من سعادة أمين منطقة الجوف وذلك بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأوضح الشمري أن البلدية قامت بتوزيع 100 حقيبة تحتوي على كمامات وقائية ومعقم ونشرة توعوية بالإضافة إلى وجبة إفطار صائم لكل فرد من رجال الأمن المشاركين في الميدان، كما تم توزيع ما يقارب 3 آلاف كمامة وقائية منذ إنطلاق المبادرة، وذلك في أطار تنفيذ توجيهات سمو سيدي أمير المنطقة الامير فيصل بن نواف ، وتفاعلا مع مبادرات سموه الكريم، ومتابعة امين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان وتحقيقاً للعمل التكاملي في مواجهة فيروس كورونا المستجد .