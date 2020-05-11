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مسالخ أمانة الجوف تستقبل ما يزيد عن 11 ألف رأس من الأنعام خلال النصف الأول من رمضان

مسالخ أمانة الجوف تستقبل ما يزيد عن 11 ألف رأس من الأنعام خلال النصف الأول من رمضان
http://almnatiq.net/?p=862628
الجوف _ محمد الحسن

كثفت أمانة منطقة الجوف جهودها في المسالخ التابعة لها خلال شهر رمضان، والعمل على رفع مستوى التدابير الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، ورفع الطاقة الاستيعابية لتفادي طول الانتظار .
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله بن بدر الماجد أن إجمالي عدد المذبوحات في المسالخ خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك بلغ 11079 رأسا من الإبل والبقر والضأن والماعز كان منها 238 رأسا من الإبل و 189 رأسا من البقر فيما بلغ عدد المذبوح من الضأن 5532 رأسا وعدد ما ذبح من الماعز 5120 رأسا ، كما تم إتلاف 12 ذبيحة كلياً لعدم صلاحيتها إضافةً إلى 870 إتلافاً جزئيا.
وأشار الماجد إلى أن إدارة صحة البيئة بالأمانة أتاحت لثماني مطابخ مستوفية للاشتراطات الصحية مزاولة الذبح والسلخ مؤقتا، وذلك لإضافة خيارات متعددة للأهالي وتخفيف الإقبال على سوق المواشي خلال شهر رمضان المبارك في سياق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ورفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين بالالتزام بارتداء أغطية الجهاز التنفسي الكمامات والقفازات وغطاء الرأس و ضرورة غسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير وتأمين المعقمات في أرجاء المسالخ و تنظيف وتعقيم عربات النقل والالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين، إضافة إلى الكشف البيطري قبل ذبح الأنعام لرفع معدلات الحماية الصحية يسبقها رقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي، والتخلص من النفايات بالطرق الصحية ، وتنفيذ أعمال الرش بشكل دوري.
وأهاب الماجد بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وفي حال رصد ملحوظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل مباشرة عبر خدمة العملاء (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

 

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